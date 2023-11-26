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أول محطة بالخط.. شاهد أعمال إنشاء مترو حدائق الأشجار "صور"

الأحد، 26 نوفمبر 2023 03:48 م
أول محطة بالخط.. شاهد أعمال إنشاء مترو حدائق الأشجار "صور" أعمال إنشاء مترو حدائق الاشجار
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت وزارة النقل صور لمحطة مترو حدائق الأشجار ضمن أعمال تنفيذ المرحلة الأولي من الخط الرابع لمترو الأنفاق، الذى يبلغ طوله 42 كيلو متر.
 
ويصل عدد محطات الخط الرابع لمترو الأنفاق، إلى 38 محطة، حيث يتم تنفيذ هذا الخط على مرحلتين، المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وتشتمل على عدد 17 محطة، فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم، وعدد 21 محطة.
 
ومن المخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالي 2 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجارى تنفيذها حالياً تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.
 
 
أعمال إنشاء مترو حدائق الاشجار
أعمال إنشاء مترو حدائق الاشجار

أعمال تنفيذ المرحلة الأولي مترو حدائق الاشجار
 أعمال تنفيذ المرحلة الأولي مترو حدائق الاشجار

المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار
المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار

 







محطة مترو حدائق الاشجار

الخط الرابع للمترو

حدائق الاشجار

مترو الانفاق



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