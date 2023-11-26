باحثة بمرصد الأزهر: 17 ألف فلسطينية يتعرضن للتعذيب داخل المعتقلات "فيديو"

كتب أحمد عرفة

قالت الدكتورة فطيمة عبدالحميد، الباحثة بوحدة البحوث والدراسات بمرصد الأزهر العالمى لمكافحة التطرف، إن المرأة الفلسطينية تتعرض لكافة أشكال العنف والقتل على يد محتل غاشم، يضرب بكل القيم الإنسانية عرض الحائط، لافتة إلى أن الاحتلال يستخدم أبشع أنواع التعذيب والتنكيل ضد المجتمع الفلسطينى والذى تعتبر المرأة جزءا رئيسيا منه.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية بحلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "3500 شهيدة فلسطينية قتلت على أيدى الاحتلال خلال الأحداث الأخيرة، وهذه الأرقام قابلة للزيادة، وأيضا منذ عام 2018 حسب التقارير الصادرة العالمية تم اعتقال 140 سيدة، وكذلك 6 شهيدات منهن طفلة عمرها 8 أشهر، وسط صمت عالمى على هذه الجرائم".

واستكملت: "فى عام 2020 تم اعتقال 184 سيدة، وما زلن فى المعتقلات، واستشهدت 48 سيدة، واستشهدت شيرين أبو عاقلة، وكذلك يوجد 17 ألف امرأة فى المعتقلات منذ العام 1967، يتعرضن لكل أشكال التعذيب، منها الحرمان من الطعام والتعذيب الجسدى، والتحرش والضرب والسب".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة "الناس" فى شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التى تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطى كافة مجالات الحياة.