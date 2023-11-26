اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 نوفمبر 2023 09:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة الأوقاف: افتتاح 20 مسجدًا الجمعة المقبل.. 13 جديدًا و7 صيانة وتطوير

الأحد، 26 نوفمبر 2023 08:00 م
وزارة الأوقاف: افتتاح 20 مسجدًا الجمعة المقبل.. 13 جديدًا و7 صيانة وتطوير افتتاح مسجد
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 20 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر المقبل منها 13 جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 7 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 369 مسجدًا منها 282 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 87 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 24/ 11/ 2023 م عدد 11391 مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و 415 مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الأقصر
1. مسجد العطاطوه– الرياينة - أرمنت
مديرية أوقاف سوهاج
2. مسجد الشيمي– قرية نيده– مركز أخميم
3. مسجد سيد المرسلين - السمطا – البلينا 
مديرية أوقاف القاهرة
4. مسجد زون 9 - الكائن بزون 9 الياسمين – كمبوند جاردينا سيتي 
مديرية أوقاف بني سويف
5. مسجد الفتح – عزبة أبو النور – هرم ميدوم – الواسطى – بني سويف
6. مسجد أبو بكر الصديق – ونا القس – الواسطى – بني سويف
مديرية أوقاف مطروح
7. مسجد سيدنا يوسف – العجارمة – غرب مطروح
مديرية أوقاف البحيرة
8. مسجد الرحمن – عزبة الصيرفي – قرية قافلة – أبو حمص
9. مسجد نجع الأرز – زاوية حمور – مركز الدلنجات - البحيرة
10. مسجد 7/4 الثورة – كفر الدوار - البحيرة
مديرية أوقاف المنيا
11. مسجد زروق – عزبة زروق – دروة - ملوي
12. مسجد الأنوار المحمدية – عزبة وابور الضبع- ملوي
مديرية أوقاف المنوفية
13. مسجد القبلي ( شعيب ) – إيبشادي - الشهداء
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف بني سويف
1. مسجد الرحمن – عزبة إسلام – إهناسيا الخضراء 
مديرية أوقاف الفيوم
2. مسجد ناصر – بندر سنورس
مديرية أوقاف المنيا
3. مسجد الرحمة القبلي – قرية القايات – العدوة 
مديرية أوقاف البحيرة 
4. مسجد الرحمة الدوار – كوم البركة – كفر الدوار 
5. مسجد التقوى عبدالمجيد المرسي - بدر
مديرية أوقاف مطروح
6. مسجد التقوى – غرب مطروح
7. مسجد التنعيم – غرب مطروح
 
 






افتتاح مساجد

وزارة الاوقاف

الاوقاف

مساجد




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة