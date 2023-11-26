وزارة الأوقاف: افتتاح 20 مسجدًا الجمعة المقبل.. 13 جديدًا و7 صيانة وتطوير

كتب لؤى على

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 20 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر المقبل منها 13 جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 7 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 369 مسجدًا منها 282 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 87 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 24/ 11/ 2023 م عدد 11391 مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و 415 مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الأقصر

1. مسجد العطاطوه– الرياينة - أرمنت

مديرية أوقاف سوهاج

2. مسجد الشيمي– قرية نيده– مركز أخميم

3. مسجد سيد المرسلين - السمطا – البلينا

مديرية أوقاف القاهرة

4. مسجد زون 9 - الكائن بزون 9 الياسمين – كمبوند جاردينا سيتي

مديرية أوقاف بني سويف

5. مسجد الفتح – عزبة أبو النور – هرم ميدوم – الواسطى – بني سويف

6. مسجد أبو بكر الصديق – ونا القس – الواسطى – بني سويف

مديرية أوقاف مطروح

7. مسجد سيدنا يوسف – العجارمة – غرب مطروح

مديرية أوقاف البحيرة

8. مسجد الرحمن – عزبة الصيرفي – قرية قافلة – أبو حمص

9. مسجد نجع الأرز – زاوية حمور – مركز الدلنجات - البحيرة

10. مسجد 7/4 الثورة – كفر الدوار - البحيرة

مديرية أوقاف المنيا

11. مسجد زروق – عزبة زروق – دروة - ملوي

12. مسجد الأنوار المحمدية – عزبة وابور الضبع- ملوي

مديرية أوقاف المنوفية

13. مسجد القبلي ( شعيب ) – إيبشادي - الشهداء

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف بني سويف

1. مسجد الرحمن – عزبة إسلام – إهناسيا الخضراء

مديرية أوقاف الفيوم

2. مسجد ناصر – بندر سنورس

مديرية أوقاف المنيا

3. مسجد الرحمة القبلي – قرية القايات – العدوة

مديرية أوقاف البحيرة

4. مسجد الرحمة الدوار – كوم البركة – كفر الدوار

5. مسجد التقوى عبدالمجيد المرسي - بدر

مديرية أوقاف مطروح

6. مسجد التقوى – غرب مطروح

7. مسجد التنعيم – غرب مطروح