محافظة القاهرة تزيل مركز شباب الفسطاط ومبنى حى دار السلام لتطوير المنطقة.. صور

انتهت الأجهزة التنفيذية بحى مصر القديمة، بالقاهرة، من إزالة مركز شباب الفسطاط وجاري العمل على إزالة باقي التعارضات لاستكمال المشروع طبقا للجدول الزمني المقرر تنفيذه طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف القضاء على التكتلات المرورية وخلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية بشكل يساعد على حركة المواطنين بمختلف أنحاء القاهرة.

ويتم تنفيذ الأعمال تحت إشراف المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية وبحضور اللواء أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة، حيث تواصل الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة وبحي مصر القديمة أعمال الإزالات لاستكمال المشروع المتكامل لتطوير كورنيش النيل وإزالة كل التعارضات الخاصة للمضي قدما بمشروع امتداد محور الحضارة بكورنيش النيل، طبقا للتوجيهات الرئاسية المستمرة، بهدف تحسين كل الخدمات المقدمة للمواطنين وتعليمات محافظ القاهرة .

كما انتهت الاجهزة التنفيذية من إزالة مبنى حي دار السلام القديم، وجاري العمل على إزالة باقي التعارضات لاستكمال المشروع طبقا للجدول الزمني المقرر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف القضاء على التكتلات المرورية وخلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية بشكل يساعد على حركة المواطنين بمختلف أنحاء القاهرة.