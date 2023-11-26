وزارة الصحة: تطبيق المرحلة الثانية للتأمين الصحى فى 6 محافظات يعلن عنها قريبا

كتبت ـ أمل علام

قالت وزارة الصحة والسكان خلال الملتقى السنوى الرابع لهيئة الرعاية الصحية المنعقد حاليا بالقاهرة، إن التحدى الحقيقى يتمثل فى تطبيق المرحلة الثانية للتأمين الصحى الشامل، مضيفا، أنه سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل على 6 محافظات جديدة سيتم الإعلان عنها خلال أسابيع.

وأضافت، أن كل المستشفيات لا بد أن تكون متطورة وبها كل الإمكانيات لخدمة المريض المصرى ؛ موضحا أنه تم زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة ؛ كما نقدم الخدمات الطبية على أعلى مستوى للمواطن المصرى واللاجئين.

وأكدت، أن منظومة التأمين الصحى الشامل نجحت فى المحافظات التى بدأت فيها، ومن خلالها سيتم تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، مضيفا، أننا قدمنا أكثر من 30 مليون خدمة فى مستشفيات التأمين الصحى الشامل بالمحافظات التى بدأ فيها، مؤكدا أننا قضينا على قوائم الانتظار من خلال المبادرات الرئاسية، وأدخلنا أحدث الأجهزة الطبية التشخيصية والعلاجية بمستشفيات وزارة الصحة، ووفرنا العلاج بالمجان لمرضى الأورام وأصحاب الأمراض المزمنة، والعديد من الأمراض الأخرى.