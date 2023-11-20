أخبار 24 ساعة.. القابضة للأدوية: زيادة إنتاج بنج الأسنان لـ12 مليون كربولة شهريا

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها:
محافظ مطروح يقرر استمرار تعطيل الدراسة بسبب تقلبات الطقس
محافظ الإسكندرية يؤكد انتظام الدراسة بجميع المدارس غدا
الأرصاد: انخفاض كبير لدرجات الحرارة على جميع الأنحاء الليلة وحتى صباح غد
السكة الحديد تقرر تخفيض سرعة القطارات على بعض الخطوط لسوء الأحوال الجوية
وزير التعليم يفتتح البطولة العربية المدرسية لكرة القدم بمشاركة 11 دولة عربية
مرصد الأزهر: التهجير والقتل فى فلسطين نتاج تربية مفعمة بالكراهية لكل ما هو عربى
وزير التعليم: الرياضة المدرسية تلعب دورًا فعالا فى بناء شخصية الطالب
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة