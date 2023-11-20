اليوم السابع
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أخبار 24 ساعة.. القابضة للأدوية: زيادة إنتاج بنج الأسنان لـ12 مليون كربولة شهريا

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. القابضة للأدوية: زيادة إنتاج بنج الأسنان لـ12 مليون كربولة شهريا اسنان .. صورة ارشيفية
محمود طه حسين

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يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها: 

محافظ مطروح يقرر استمرار تعطيل الدراسة بسبب تقلبات الطقس

محافظ الإسكندرية يؤكد انتظام الدراسة بجميع المدارس غدا
الأرصاد: انخفاض كبير لدرجات الحرارة على جميع الأنحاء الليلة وحتى صباح غد
السكة الحديد تقرر تخفيض سرعة القطارات على بعض الخطوط لسوء الأحوال الجوية
وزير التعليم يفتتح البطولة العربية المدرسية لكرة القدم بمشاركة 11 دولة عربية

 







توطين صناع الادوية

بنج الاسنان

ازمة بنج الاسنان

تطوير اماكن الانتاج

تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة

حل مشكلة بنج الاسنان

تطوير شركات الادوية

تطوير الادوية




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