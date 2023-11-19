اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية يؤكد انتظام الدراسة بجميع المدارس غدا

الأحد، 19 نوفمبر 2023 08:29 م
محافظ الإسكندرية يؤكد انتظام الدراسة بجميع المدارس غدا اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على انتظام الدراسة غدًا الإثنين بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، وءلك بناءً على الإفادة الواردة من توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ونفت المحافظة ما تم تداوله من إشاعات عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول تعطيل الدراسة غدًا.
 
يذكر أن تضرب نوة "المكنسة" تضرب الإسكندرية نهاية شهر نوفمبر، وهى "تكنس" البحر نتيجة التيارات البحرية الشديدة.
 
ونوة" المكنسة" التى تهب فى عادة منتصف نوفمبر قد تأتى متاخرة عن موعدها هذا العام، وقد عرفت بهذا الاسم لشدة الرياح بها حيث تهب رياح شمالية غربية "تكنس" البحر نسبة إلى التيارات البحرية الشديدة التى يشهدها البحر أثناء تلك النوة، التى تستمر 4 أيام.
 
 
 
 

 







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