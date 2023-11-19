الأرصاد: انخفاض كبير لدرجات الحرارة على جميع الأنحاء الليلة وحتى صباح غد

كتب أحمد عرفة

أكدت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعا في درجات الحرارة، إلا أن الأيام الماضية أصدرنا تحذيراتنا بحالة من التقلبات الجوية بدأت منذ مساء أمس وأمطرت مساء أمس على مطروح والإسكندرية.

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن اليوم شهد أمطارا على معظم المناطق الشمالية ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وبعض المناطق في الصعيد، والأمطار كانت متفاوتة بين متوسطة وغزيرة على المناطق الشمالية ووصلت لسيول في سيناء، والأمطار كانت متوسطة في القاهرة.

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر، أن نشاط الرياح أدى لانخفاض درجة الحرارة وسيزداد انخفاض درجة الحرارة ليل اليوم، وغدا سنشعر بانخفاض كبير في درجات الحرارة، وتبدأ يوم الثلاثاء استقرار في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع.