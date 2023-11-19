مستشار الرئيس للصحة: توطين صناعة الدواء يوفر العلاج للمريض بأسعار زهيدة

كتبت أمل علام

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال مؤتمر كلية الصيدلة بجامعة عين شمس المنعقد حاليا بالقاهرة: نفخر بكلية الصيدلة لأنه تخرج منها علماء كان لهم دور كبير على مستوى العالم، مشيرا إلى أن العمل بالقطاع الطبى كان له دور حيوى ومهم منذ حرب أكتوبر 1973، كما أشاد بدور جامعة عين شمس الرائد فى مواجهه جائحة كورونا ومساهماتها فى تخطى الأزمة ودعمها القوى لمصر، مطالبا بتعزيز فرص الحصول على الأدوية بأسعار زهيدة من خلال استراتيجية توطين صناع الدواء فى مصر، وإنتاج الأدوية المحلية.

من جانبه أضاف الدكتور، بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، إنه من المهم تطبيق التكنولوجيا الطبية فى وقتنا الحالى من خلال تقييم احتياجاتنا اقتصادياً على ضوء الظروف الحالية بشكل واقعى وحقيقى، كما طالب بترشيح ممثل لكليتي الصيدلة والطب لتشكيل لجنة للتكنولوجيا الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأكد الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، إن الجامعة تهتم بتقديم تعليم عالي الجودة وبرامج أكاديمية متنوعة، حيث يعمل فريق هيئة التدريس على تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التحديات الحديثة في مجالات الصيدلة وغيرها، مشيرا إلى أن إدراج 48 عالما من علماء جامعة عين شمس ضمن أفضل علماء العالم حسب تقرير جامعة ستانفورد، يعد إنجازا يعكس التفاني والاجتهاد الذي يميز فريق البحث في جامعة عين شمس، ويعزز مكانتها على الساحة العلمية الدولية.

وأشار إلى أن اختيار موضوع الاستدامة والابتكار في البحث الصيدلاني والصناعة يعكس التزامنا بتحقيق تقدم مستدام وتطوير حلول مبتكرة تلبي تطلعات المجتمع، حيث يجمع هذا المؤتمر كوكبة من العلماء والباحثين البارزين في مجال العلوم الصيدلانية.مؤكدا إن المؤتمر يناقش أحدث التطورات وأوجه التقدم في الميادين الصيدلية بالتزامن مع الأحداث الحالية، والاتجاهات الحالية في التكنولوجيا النانوية وطرق جديدة في العلاج بالخلايا والچينات، واكتشاف العقاقير وتطويرها وتصميمها بمساعدة الحاسوب وإعادة استخدام العقاقير كسلاح سحري ضد مجموعة متنوعة من الأمراض والطرق الجديدة لمكافحة العدوى.

من جانبه أكد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية،على أن الوصول لمنتج دوائي يحتاج لبحث علمي دقيق وجهد ووقت كبير حتى يتم إنتاج دواء آمن وفعال .

كما أشارت الدكتورة أمانى كامل، عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، إلى أن كلية الصيدلة، تهتم وتواكب الرعاية الصحية وصناعة الدواء في مصر، موضحة إن صناعة الدواء تمس الأمن القومي نظرا لأهمية هذا القطاع الواعد في دفع عجلة الصناعة والاقتصاد المصري إلي الوضع الذي يليق بتاريخه وكوادره وإمكاناته، لافته إلى التزام الكلية بتطوير مجال الصيدلة ودفع التغيير الإيجابي في صناعة الدواء، وتوطين صناعة الدواء فى مصر، ويمثل تجمعنا في هذا المؤتمر شهادة على تفانينا الجماعي لدفع حدود المعرفة وعجلة التقدم خاصة في البحوث.

وأضافت، إن الأبحاث الصيدلانية هي الأساس الذي تزدهر عليه صناعة الدواء والرعاية الصحية، فهي تدفع الابتكار، وتحسن نتائج المرضى، وتساهم في الصحة العامة ورفاهية الأفراد والمجتمعات على مستوى العالم.