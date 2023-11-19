اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 نوفمبر 2023 11:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

مرصد الأزهر: التهجير والقتل فى فلسطين نتاج تربية مفعمة بالكراهية لكل ما هو عربى

الأحد، 19 نوفمبر 2023 10:44 م
مرصد الأزهر: التهجير والقتل فى فلسطين نتاج تربية مفعمة بالكراهية لكل ما هو عربى مرصد الازهر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال مرصد الازهر في تقرير له انه استكمالًا لمسلسل التهجير القسري وجرائم الفصل العنصري، عصابات المستوطنين وجنود الاحتلال يهددون البدو الفلسطينيين في غور الأردن بشمال الضفة الغربية، وجاء في منشوراتهم: "عليكم بالرحيل وإلا سنفعل بكم كما نفعل في أهل غزة".
 
وأعلنت صفحة "هاجروا الآن" الصـهيـونية على "الفيس بوك" عن انطلاق العد التنازلي لسكان الضفة الغربية وطالبتهم بالنزوح إلى الأردن قبل قتلهم.
 
ومنذ العدوان على غزة (وحتى تاريخه) تم تهجير 13 تجمعًا للبدو الفلسطينيين في صحراء الضفة الغربية، وتضم تلك التجمعات ما يزيد عن 800 شخص. وكان نصيب غور الأردن منها 17 عائلة تم إجبارها على النزوح من أراضيها التي نشأت فيها.
 
وجدد مرصد الأزهر تأكيده أن مخطط الاحتلال هو زعزعة استقرار وأمن الفلسطينيين في كل مكان وفي أي وقت؛ حيث يمكن لكل مستوطن أن يكون جنديًّا وكل جنديٍّ أن يكون مستوطنًا، وهذا هو الواقع الذي يسعى الاحتلال لفرضه ليس فقط في "صحراء الخليل" و"غور الأردن"، وإنما في كامل الأراضي الفلسطينية.
 
ولفت المرصد إلى أن وتيرة التهجير باتت أسرع منذ بدء العدوان على قطاع غزة، مؤكدًا أن مخططات التهجير والمجازر الدموية هى نتاج عقيدة فاسدة وتربية مفعمة بالكراهية لكل ما هو عربي، "فالعربي الجيد هو العربي الميت" في نظر اليـهـود.
 
 






غور الاردن

مرصد الازهر

الازهر الشريف

قطاع غزة



الموضوعات المتعلقة

رئيس فلسطين يؤكد ضرورة إفراج إسرائيل عن أموال المقاصة ووقف عدوانها على غزة

الأحد، 19 نوفمبر 2023 10:30 م

"أويس" يتضامن مع غزة بتصميم علم فلسطين بمكعبات الروبيك.. صور

الأحد، 19 نوفمبر 2023 08:00 م

استمرارا للدور المصرى فى دعم فلسطين.. 40 شاحنة إغاثية من بيت الزكاة لأهل غزة

الأحد، 19 نوفمبر 2023 06:00 م

أبو مازن: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين ولا يمكن قبول مخطط الاحتلال لفصله

الأحد، 19 نوفمبر 2023 03:45 م

ليس فى فلسطين وحدها.. شراكة استراتيجية بين مصر وأوروبا تستهدف استقرار المنطقة.. وثيقة أولويات حتى2027 تتضمن حل النزاع وبناء السلام في الشرق الأوسط وأفريقيا..بوريل: القاهرة واحة للأمن في المنطقة المتوترة سياسيًا

الأحد، 19 نوفمبر 2023 03:10 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة