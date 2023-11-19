العثور على أحد ضحايا عقار بورسعيد المنهار.. واستمرار البحث عن مفقودين

بورسعيد - محمد عزام

عثر رجال الشرطة و الحماية المدنية وجهاز الإنقاذ والطوارئ بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الأحد، على أحد ضحايا عقار منهار، أسفل الأنقاض في نطاق حي الشرق.

وتلقت الحماية المدنية إخطارًا بانهيار عقار سكني نطاق حي الشرق، فانتقل رجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان انهيار العقار، وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط العقار المنهار.

وتتواصل الجهود للبحث عن أي ناجين آخرين أسفل أنقاض العقار، بعدما كشف شهود عيان أن العقار كان تحت الترميم، وكان يتواجد عمال داخله.

ووصلت النيابة العامة، موقع حادث انهيار العقار، ويستمع رجال النيابة العامة، لشهود العيان حول تفاصيل الواقعة، كما وصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى مكان الواقعة.