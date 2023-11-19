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"الحماية المدنية" تبحث عن ضحايا أسفل عقار حي الشرق المنهار في بورسعيد

الأحد، 19 نوفمبر 2023 07:23 م
"الحماية المدنية" تبحث عن ضحايا أسفل عقار حي الشرق المنهار في بورسعيد أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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يجرى رجال الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، اليوم الأحد، البحث عن ضحايا أسفل العقار المنهار فى نطاق حى الشرق بمحافظة بورسعيد.

 

وانهار عقار سكنى، مساء اليوم الأحد، فى نطاق حى الشرق بالقرب من حديقة فريال التاريخية بمحافظة بورسعيد.

 

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بعد ورود بلاغ إلى مديرية أمن بورسعيد يفيد بانهيار عقار سكنى بالقرب من حديقة فريال فى حى الشرق.

 

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة لتأمين المكان والتعامل الفورى فى حالة وقوع أية إصابات.







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