تداول فيديو من داخل آلية إسرائيلية يزعم لحظة تفجير مدرسة الفاخورة بغزة

كتب آسر أحمد

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو من داخل آلية إسرائيلية، عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، يزعم مروجوه أنها التي استهدفت مدرسة الفاخورة، وأسفرت عن أكثر من 200 شهيد داخل قطاع غزة، وسرعان ما لقي الفيديو تفاعلا كبيرا من قبل المستخدمين الذين أدانوا الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال في حق المدنيين في غزة.

Here is the countdown seconds before the massacre. The moment when the Israeli army bombed the Al Fakhoura School pic.twitter.com/dsFsUwPYh1 — Gaza Notifications (@gazanotice) November 18, 2023

ارتكبت قوات الاحــ تـلال الإسرائيلى السبت مجـ زرة جديدة بحق النازحين في مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين" أونروا" فى مخيم جباليا شمال قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد العشرات منهم غالبيتهم من الأطفال والنساء

ورصدت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى عشرات الجثث ملقاة على الأرض ودماء فى كل مكان

أعلن التليفزيون الفلسطينى ارتفاع عدد الشهداء إلى 200 شهيد فى القصف الإسـ رائيلى العنيف لـ مدرسة الفاخورة التى تؤوى مئات النازحين فى شمال غزة فضلا عن إصابة العشرات

وقالت الفصائل الفلسطينية إنها ستحاسب إسـ رائيل على مجـ زرتها فى الفاخورة وجرائمها المتواصلة بحق الأطفال والمدنيين طال الزمن أو قصر على حد تعبيرها

وبحسب "سكاى نيوز" هذه هى المرة الثانية خلال شهر التى تتعرض فيه هذه المدرسة للقصف فسبق أن استهدف الطيران الإسـ رائيلى مدرسة الفاخورة في الرابع من نوفمبر مما أسفر عن استشهاد 15 شخصا وإصابة العشرات