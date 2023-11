تداول فيديو من داخل آلية إسرائيلية يزعم لحظة تفجير مدرسة الفاخورة بغزة

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو من داخل آلية إسرائيلية، عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، يزعم مروجوه أنها التي استهدفت مدرسة الفاخورة، وأسفرت عن أكثر من 200 شهيد داخل قطاع غزة، وسرعان ما لقي الفيديو تفاعلا كبيرا من قبل المستخدمين الذين أدانوا الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال في حق المدنيين في غزة.

Here is the countdown seconds before the massacre. The moment when the Israeli army bombed the Al Fakhoura School pic.twitter.com/dsFsUwPYh1