القاهرة الإخبارية: ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال لـ 58 منذ بدء العملية البرية بغزة

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها تفيد بارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 58 منذ بدء العملية البرية بغزة.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية أفادت في خبر عاجل لها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل 6 جنود وإصابة 7 آخرين في غزة.

وكانت قد أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "قصف إسرائيلي متواصل ومكثف لعدد من المواقع داخل قطاع غزة"؛ حيث يتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز أكثر من 200 آخرين كرهائن.