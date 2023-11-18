اليوم السابع
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السبت، 18 نوفمبر 2023 09:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير خارجية بريطانيا الجديد ديفيد كاميرون يزور إسرائيل نهاية الأسبوع الجارى

السبت، 18 نوفمبر 2023 09:31 م
وزير خارجية بريطانيا الجديد ديفيد كاميرون يزور إسرائيل نهاية الأسبوع الجارى ديفيد كاميرون
وكالات

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قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم السبت، إن وزير الخارجية البريطانى الجديد ديفيد كاميرون، الذى كان رئيسا للوزراء حتى عام 2016، سيقوم بأول زيارة له إلى إسرائيل هذا الأسبوع.
 
ووفقا للصحيفة فإن كاميرون من المتوقع أن يصل إلى إسرائيل يوم الأربعاء أو الخميس من هذا الأسبوع الجاري، وذلك بعد أيام قليلة من تعيينه.
 
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن كاميرون سيزور إسرائيل هذا الأسبوع ، مشيرة إلى أن الزيارة تهدف إلى إرسال رسالة مفادها أن دعم لندن لإسرائيل في حربها ضد حماس لم يتغير.






ديفيد كاميرون

بريطانيا

ريشى سوناك

تل أبيب



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