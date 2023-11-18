اليوم السابع
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السبت، 18 نوفمبر 2023 10:53 م
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الإمارات مستنكرة قصف مدرستى الفاخورة وتل الزعتر : نطالب بوقف سفك الدماء

السبت، 18 نوفمبر 2023 09:57 م
الإمارات مستنكرة قصف مدرستى الفاخورة وتل الزعتر : نطالب بوقف سفك الدماء مدرسة الفاخورة
إيمان حنا

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أدانت دولة الإمارات واستنكرت بأشد العبارات القصف الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة التابعة للأونروا ومدرسة تل الزعتر والهجمات اللاإنسانية التي تشنها إسرائيل على المدارس والمستشفيات في قطاع غزة، مؤكدة رفض دولة الإمارات القاطع لاستهداف المؤسسات والأعيان المدنية في القطاع. "البيان".

وشددت الوزارة على أن الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين، وتوفير الحماية الكاملة للمؤسسات والأعيان المدنية وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق.

وأكدت الوزارة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، مؤكدة على أهمية أن ينعم المدنيون والمؤسسات المدنية بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية، وعلى ضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.

ودعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى بذل أقصى الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى دفع كافّة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.







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