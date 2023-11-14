اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 05:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حصاد الوزارات.. حجم التجارة بين الصين وأفريقيا بلغ 185 مليار دولار فى 2021

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. حجم التجارة بين الصين وأفريقيا بلغ 185 مليار دولار فى 2021 السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
إعداد - مرام محمد

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير الزراعة: 8 محاور لدعم التعاون الصينى الأفريقى

وزارة النقل تناشد المواطنين عدم إلقاء المخلفات على شريط السكة الحديد

وزيرة البيئة: الخريطة التفاعلية لمخاطر تغير المناخ نموذج لجهود الدولة

وزير الزراعة: حجم التجارة بين الصين وأفريقيا بلغ 185 مليار دولار فى 2021

أزهريون: الوطن الآمن المستقر نعمة من الله تتطلب شكرا وعرفانا

وزير الزراعة يكلف بسرعة الانتهاء من توزيع تقاوى القمح بالأسعار المعتمدة

وزيرة البيئة تفتتح فعاليات "قمة مصر الأولى للحد من المخاطر"

وزيرة الهجرة تهنئ طبيبًا مصريًا لتوليه منصب رئيس الكلية الملكية للجراحين فى إنجلترا

إتاحة النشر والتصفح المجانى لجميع الباحثين المصريين فى مجلات دولية

وزارة الصحة تشارك فى منحة تدريبية بدولة الصين

وزارة‫ الرى تنظم برامج تدريبية عن "زيادة إنتاجية المياه فى الزراعة" لـ 1200 مزارع

وزيرة الهجرة تستقبل رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ونواب برلمان







حصاد الوزارات

التربيه والتعليم

وزاره الصحه

وزاره التضامن



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