وزارة‫ الرى تنظم برامج تدريبية عن "زيادة إنتاجية المياه فى الزراعة" لـ 1200 مزارع

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس طارق السيد رئيس مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى، لمتابعة الأعمال التدريبية الجارية بمركز التدريب الإقليمى، والمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PAN AFRICAN ، والموقف التنفيذى لمشروع "برنامج تدريب المياه الإيطالى المصرى - المعرفة المائية" water knowledge .

وقال سويلم إنه تم بدء الأنشطة التدريبية بالمركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخى PAN AFRICAN ، حيث تم عقد دورة تدريبية إفتراضية تحت عنوان "إدارة المياه للأغراض غير الزراعية في المناطق الحضرية" بمشاركة 23 متدرب إفريقي و 55 متدرب مصري، وذلك خلال الفترة من 2 مايو الى 13 أغسطس، كما تم عقد دورة تدريبية "تحت عنوان "إدارة أنظمة الري والتكيف مع ندرة المياه في الزراعة الأفريقية" بمشاركة 15 من المتدربين الأفارقة خلال الفترة من (11 - 21) يونيو ، وعقد دورة تدريبية تحت عنوان "إدارة المياه المشتركة والدبلوماسية المائية" بمشاركة 20 متدرب إفريقى و 15 متدرب مصري خلال الفترة من 24 سبتمبر الى 12 اكتوبر 2023 ، وعقد دورة تدريبية تحت عنوان "الإدارة الذكية للمياه فى ظل التغيرات المناخية" بمشاركة (20) متدرب إفريقى خلال الفترة من 22 اكتوبر الى 9 نوفمبر ، كما سيتم عقد دورة تدريبية تحت عنوان "إدارة مخاطر الفيضان" بمشاركة 20 متدرب إفريقى خلال الفترة من (14 - 25) يناير .

وفي إطار أنشطة مشروع "تعزيز إنتاجية وحدة المياه" المنفذ بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ، ولتعزيز مهارات المزارعين فى مجال تشغيل وصيانة نظم الرى الحديث وتنفيذ ممارسات الإدارة الذكية، تم البدء في تنفيذ البرنامج التدريبى "زيادة إنتاجية المياه فى الزراعة" والذي تم عقده بفرعي مركز التدريب الإقليمي بإسنا والمنيا ضمن مجموعة البرامج التدريبية التى يتم عقدها على مدار ٤ اشهر بداية من 15 أكتوبر ، ل 16 مجموعة من المزارعين في محافظات (المنيا - قنا - كفر الشيخ) بعدد 400 مزارع لكل محافظة بإجمالى 1200 مزارع .

كما استعرض سويلم الموقف التنفيذى لمشروع "برنامج تدريب المياه الإيطالى المصرى - المعرفة المائية" والذى يهدف لتنمية وبناء القدرات الفنية والإدارية للكوادر العاملة بقطاع المياه فى مصر والدول الإفريقية وتطوير البنية التحتية التدريبية وفق التقنيات التكنولوجية الحديثة ، وتطوير آليات إدارة وتنمية الموارد المائية ، وتحسين جودة وكفاءة العملية التدريبية بمركز التدريب ، وإعداد وتطبيق مجموعة من البرامج التدريبية للعاملين بقطاع المياه من المصريين والأفارقة .

وفى إطار تنفيذ المشروع، تم تصميم 9 برامج تدريبية في مجال إدارة المياه ، وذلك بعد تحديد الإحتياجات التدريبية للجهات المختلفة بوزارة الموارد المائية والري والوزارات المستفيدة من المشروع (البيئة - الزراعة - الإسكان - الكهرباء) لتدريب 389 متدرب بشكل فعلى ، وعدد 875 متدرب عن بعد .

وتحت مظلة المشروع تم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية لمشاركين من وزارات الري والبيئة والكهرباء والزراعة ، حيث تم تنفيذ دورة تدريبية تحت عنوان " تقييم المخاطر البيئية بالمناطق الجافة وشبه الجافة خلال الفترة من يوم 4 يونيو الى 13 يوليو بمشاركة 40 متدرب ، كما تم عقد دورة تدريبية تحت عنوان "إدارة المياه السطحية والجوفية وحصاد الأمطار" خلال الفترة من 4 يوليو الى 2 أغسطس لمدة 4 أسابيع بمشاركة 50 متدرب ، وعقد دورة تدريبية تحت عنوان "حوكمة المياه" خلال الفترة من 28 أغسطس الى 9 اكتوبر بمشاركة 33 متدرب .

الجدير بالذكر أن مركز التدريب الاقليمى للموارد المائية يتمتع بإمكانيات متميزة ، حيث يُعد المركز جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة ، ويمتلك المركز إمكانيات تدريبية متميزة حيث يتم تدريب حوالى 6000 متدرب مصرى و 200 من المتدربين العرب والأفارقة سنوياً ، كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية "مودل" ، كما يتمتع المركز بإمكانيات لوجستية متميزة ، عبارة عن مطعم وفندق يضم (178 غرفة و 10 أجنحة فندقية ، وحمام سباحة ، و 2 ملعب وصالة ألعاب رياضية) .