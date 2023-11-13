اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا على التابلت

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا على التابلت وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير الصحة: خصصنا 37 مستشفى و150 سيارة إسعاف لاستقبال المصابين الفلسطينيين
 
وزيرة التضامن: انخفاض نسبة التعاطي بين سائقي المدارس لـ 0.2% بدلا 12%
 
وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة رفعت معدلات استفادة المواطن من الخدمات العلاجية
 
وزارة الصحة تكشف خطوات التسجيل فى مبادرة صحة الأم والجنين
 
وزارة الأوقاف: موضوع خطبة الجمعة المقبل عن "التمسك بالأمل وإتقان العمل"
 
وزارة الصحة: 22% من وفيات الأطفال حتى عمر 5 سنوات بسبب الالتهاب الرئوى
 
وزارة التعليم: امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا على التابلت
 
وزير الإسكان: تشطيب 1920 وحدة بمشروع جنة بالتوسعات الغربية فى الشيخ زايد
 
التعليم توجه بمراجعة بيانات طلاب الثانوية استعدادا لامتحانات الترم الأول
 
وزارة التعليم تعلن جدول امتحان منتصف الترم الأول لطلبة مدارس المتفوقين
 
وزارة النقل توضح نسب تنفيذ المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو.. فيديو
 

 







حصاد الوزارات

التربيه والتعليم

وزاره الصحه

وزاره التضامن

التعاطى بين سائقى المدارس

مبادره صحه الام والجنين



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