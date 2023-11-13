حصاد الوزارات.. امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا على التابلت

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزير الصحة: خصصنا 37 مستشفى و150 سيارة إسعاف لاستقبال المصابين الفلسطينيين
وزيرة التضامن: انخفاض نسبة التعاطي بين سائقي المدارس لـ 0.2% بدلا 12%
وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة رفعت معدلات استفادة المواطن من الخدمات العلاجية
وزارة الصحة تكشف خطوات التسجيل فى مبادرة صحة الأم والجنين
وزارة الأوقاف: موضوع خطبة الجمعة المقبل عن "التمسك بالأمل وإتقان العمل"
وزارة الصحة: 22% من وفيات الأطفال حتى عمر 5 سنوات بسبب الالتهاب الرئوى
وزارة التعليم: امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا على التابلت
وزير الإسكان: تشطيب 1920 وحدة بمشروع جنة بالتوسعات الغربية فى الشيخ زايد
التعليم توجه بمراجعة بيانات طلاب الثانوية استعدادا لامتحانات الترم الأول
وزارة التعليم تعلن جدول امتحان منتصف الترم الأول لطلبة مدارس المتفوقين
وزارة النقل توضح نسب تنفيذ المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو.. فيديو
وزارة النقل تنفذ وصلة خط سكة حديد من كفر داود للسادات بالمنوفية.. تفاصيل
الزراعة: النحل يتخطى 20 ألف نوع ويمثل 67% من الملقحات
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