وزارة النقل تنفذ وصلة خط سكة حديد من كفر داود للسادات بالمنوفية.. تفاصيل

كتب ــ سيد الخلفاوى

تنفذ وزارة النقل ، وصلة خط سكة حديد تمتد من السادات لكفر داوود بطول 35 كيلو لربط الميناء الجاف والمنطقة الصناعية بالسادات، في محافظة المنوفية بمنطقة كفر داوود، وكما يتم العمل على وصلة في المناشي بـ 6 أكتوبر بحوالي 60 كيلو من خط القاهرة / إسكندرية مرورا بمحافظة المنوفية والبحيرة للربط بمنطقة ميناء الاسكندرية والقباري بالتحديد.

وفى السياق، أكد المهندس كامل الوزير، أنه يتم العمل على خلق مواصلات جديدة للموانئ الجافة، حيث يجرى إنشاء وصلة سكة حديد لميناء جرجوب البحري تبلغ تقريبا 40 كم لربطه بخط سكة حديد الإسكندرية/ مطروح/ السلوم، ويتم العمل على وصلة 62 كم من الروبيكي إلى بلبيس لربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان، سواء من العاشر من رمضان إلى الروبيكي للربط مع خط سكك حديد القاهرة/ السويس، أو من العاشر من رمضان إلى بلبيس للربط مع سكك حديد السويس لميناء السخنة وسكك حديد بلبيس/ الإسماعيلية/ بورسعيد لميناء بورسعيد لتحقيق الهدف من الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية.

وأضاف وزير النقل، أنه يجرى تحديث قطاع النقل في مصر، سواء بتحديث الموانئ أو الطرق أو وسائل النقل وغيرها، مع مستهدفات زيادة الاستثمارات والتصدير وتعزيز حركة التصنيع المحلي وتوفير مستلزمات الإنتاج وضمان فعالية حركة التجارة، وهو ما يظهر بوضوح في عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا لتوفير البنية التحتية اللازمة لعمل المصانع، وبما يسهم في الوقت ذاته في توفير آليات جديدة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.