وزارة التعليم توجه المديريات بإيقاف معرض نتائج التربية الفنية توفيرًا للنفقات

كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابًا إلى المديريات التعليمية بتبليغ الموجه العام لمادة التربية الفنية بالمديريات التعليمية بإيقاف معرض نتائج العام الجديد لسنة 2024 لهذا العام والذي يتم إعداده کأعمال ومشغولات فنية كل عام نظرًا لارتفاع أسعار الخامات وعدم توفرها وترشيدًا للصرف على الخامات والأدوات من ميزانية الأنشطة المرسلة من الوزارة إلي المديريات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرسلت خطابا إلى المديريات التعليمية، أكدت فيه أنه في إطار التحضيرات الجارية لعقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي، يتم مراجعة وتدقيق كافة بيانات الطلاب المقيدين على قواعد البيانات المركزية والتأكد من مطابقتها لواقع البيانات بالمدارس وفقا لسجلات شئون الطلبة.

وشددت على ضرورة مراجعة وتدقيق واستكمال بيانات التابلت التعليمي لجميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وتسجيل بيانات التابلت التعليمي لجميع طلاب الصف الاول الثانوي فور إستلامه والتأكيد على طلاب الصف الثاني والثالث الثانوي بضرورة القيام بسداد رسوم تأمين التابلت وذلك من خلال منافذ الدفع المخصصة لذلك.