وزارة الصحة تكشف خطوات التسجيل فى مبادرة صحة الأم والجنين

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن خطوات التسجيل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين بالوحدات الصحية .

وقالت وزارة الصحة والسكان تتضمن خطوات التسجيل :

1- التوجة لأقرب وحدة صحية

2- تسجيل بيانات السيدة على برنامج المبادرة

3- تسجيل البيانات الشخصية على الكارت

4- تسجيل نتائج التحاليل على الكارت

5- اجراء تحليل السكر والفيروسات ونقص المناعة البشرى والزهيرى والالتهاب الكبدى بى

6- قياس الطول والوزن وضغط الدم

7- ادخال النتائج على برنامج التسجيل

وتابعت وزارة الصحة والسكان: اذا كانت النتيجة بعد اجراء التحاليل وجود ارتفاع بالسكر يتم تسجيل مكان الإحالة على الكارت وتسليمة للسيدة بينما إذا كانت النتيجة سلبية يتم تسليم الكارت للسيدة واستكمال خدمات رعاية الحمل .