وزارة الصحة تكشف خطوات التسجيل فى مبادرة صحة الأم والجنين

كشفت وزارة الصحة والسكان عن خطوات التسجيل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين بالوحدات الصحية .
وقالت وزارة الصحة والسكان تتضمن خطوات التسجيل :
1- التوجة لأقرب وحدة صحية
2- تسجيل بيانات السيدة على برنامج المبادرة
3- تسجيل البيانات الشخصية على الكارت
4- تسجيل نتائج التحاليل على الكارت
5- اجراء تحليل السكر والفيروسات ونقص المناعة البشرى والزهيرى والالتهاب الكبدى بى
6- قياس الطول والوزن وضغط الدم
7- ادخال النتائج على برنامج التسجيل
وتابعت وزارة الصحة والسكان: اذا كانت النتيجة بعد اجراء التحاليل وجود ارتفاع بالسكر يتم تسجيل مكان الإحالة على الكارت وتسليمة للسيدة بينما إذا كانت النتيجة سلبية يتم تسليم الكارت للسيدة واستكمال خدمات رعاية الحمل .
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