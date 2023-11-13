وزيرة البيئة تتفقد أول مصنع لإنتاج الأسمدة العضوية من مخلفات الدباغة بالروبيكى

كتبت منال العيسوي

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مصنع إنتاج الأسمدة العضوية من مخلفات الدباغة والصناعات الجلدية بمنطقة الروبيكى، بحضور اللواء حمدى مدين، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء سعد عبد العزيز، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الجولة تأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية نحو إنشاء مجمع متكامل بمنطقة الروبيكى يتضمن صناعة دباغة الجلود واعادة تدوير مخلفاتها وانتاج الاسمدة العضوية والجيلاتين (الطبى، والغذائى والصناعى) على مساحة 210 ألف متر مربع، وطبقًا لأعلى المعايير التكنولوجية المعمول بها عالميًا، وتوفير كل الآلات الحديثة والتقنيات الصناعية اللازمة في هذا الإطار، سواء لدباغة الجلود، أو تدوير مخلفاتها لتصنيع الأسمدة، على نحو يؤهل مصر للانفراد في المنطقة بامتلاك القدرة التكنولوجية وتوطين صناعة دباغة الجلود، ويعد مصنع انتاج الاسمدة العضوية من مخلفات الدباغة والصناعات الجلدية بمنطقة الروبيكى، هو الاول من نوعه بجمهورية مصر العربية والشرق الأوسط والثالث على مستوى العالم من حيث الحجم والتكنولوجيا الصناعية المتطورة، وكذلك إعادة تدوير مخلفات الجلود وتحويلها إلى أسمدة عضوية ومنتجات صديقة للبيئة، وبالشراكة مع شركة إيلسا الايطالية أكبر الشركات المنتجة للاسمدة العضوية حول العالم.

واستمعت وزيرة البيئة إلى عرض تفصيلى حول مراحل تنفيذ المشروع، وابعادة البيئية والاقتصادية، والمنافع الزراعية الناتجة عن استخدام الأسمدة العضوية المنتجة من إعادة التدوير، كما استمعت وزيرة البيئة إلى الطرق والأساليب العالمية المتبعة فى التعامل مع مخلفات الجلود فى إنتاج الأسمدة العضوية، والتشريعات التى أصدرها الاتحاد الأوروبى لتحفيز المزراعين لاستخدام الاسمدة العضوية ما ساعد على انتشارها على نطاق واسع، ، كما تلزم الدول مثل الارجنتين والبرازيل مصانع الجلود لإرسال مخلفاتها إلى مصنع إيلسا الايطالي، لإعادة تدويرها مقابل مبالغ مالية للطن للتخلص الآمن منها .كما استمعت الوزيرة الى آلية عمل المحطة المركزية لمعالجة مياه الصرف الصناعى، والإجراءات التى يتم اتخاذها حاليا لتطويرها.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن قانون المخلفات المصرى، يوضح آلية التخلص الآمن من المخلفات والتسلسل الهرمى لإدلرة المخلفات من خلال الحد من تولدها وإعادة استخدامها وتدويرها و التخلص الآمن منها، كما ألزم القانون مولد المخلفات بالتخلص الآمن منها بطريقة سليمة صحيا وبيئيا.

جدير بالذكر أن هذا المشروع سيتكامل مع المناطق الصناعية الأخرى في مجال الجلود على مستوى الجمهورية، وسيساهم في التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن الصناعات الجلدية بإعادة تصنيعها، بما يواكب المعايير العالمية في تحقيق المتطلبات الصحية والبيئية للمناطق الصناعية الجديدة، فضلاً عن مردوده الاقتصادي من خلال تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك المخلفات، حيث تبلغ مخلفات الجلود والدباغة فى مصر 267 طن شهريا بواقع 33 الف طن سنويا ( 180 طن بمدينة الجلود بالروبيكى - 30 طن بمدينة قويسنا الصناعية للدباغة - 12 طن باقى مخلفات محافظات الجمهورية للدباغة - 350 طن باقى محافظات الجمهورية لصناعة الاحذية والمنتجات الجلدية ).