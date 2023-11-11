دعاء المطر.. تعرف على الأدعية المستحبة وقت نزول المطر

كتب سيد الخلفاوى

-اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً

-اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به

-الدعاء بعد نزول المطر " مُطرنا بفضل الله ورحمته "

-اللهم اكرمنا واسترنا وارزقنا واحفظنا يا رب العالمين

-اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا واموت المسلمين اللهم امين.