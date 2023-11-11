أخبار مصر.. أمطار رعدية غدا بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالعاصمة 20 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسى يؤكد لـ"الأسد" حرص مصر على التسوية السياسية الشاملة لتحقيق مصالح الشعب السورى
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في الرياض مع الرئيس السوري بشار الأسد، وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد التباحث بشأن تطورات الأوضاع في غزة، حيث تم تأكيد الموقف الثابت للدولتين من حيث رفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، مع ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية لإنهاء معاناة أهالي غزة، واستمرار الجهود لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً للمرجعيات الدولية ذات الصلة.
مباحثات بين الرئيس السيسي ونظيره الإيرانى على هامش القمة العربية الإسلامية
التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، على هامش القمة العربية الإسلامية غير العادية والمقامة في الرياض.
وعقد الرئيس السيسي مباحثات مع نظيره الإيراني.
الرئيس السيسى يؤكد لـ"البرهان" مواصلة مصر لسياستها الداعمة للسودان الشقيق
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في الرياض مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني.
وأوضح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد مواصلة مصر لسياستها الثابتة والداعمة للسودان الشقيق على كافة المستويات، خاصةً خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، أخذاً في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، في حين ثمن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان المساندة المصرية الأخوية والصادقة والحثيثة للحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار السودان، خاصةً من خلال استقبال العديد من المواطنين السودانيين الأشقاء، والتي تأتي امتداداً للدور المصري الفاعل والمقدر في محيطها الإقليمي بالكامل.
الدول العربية والإسلامية تدعم مصر فى قرارات مواجهة تبعات العدوان على غزة
علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مشروع القرار الصادر عن القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية سيؤكد على دعم قادة الدول العربية والإسلامية لكل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وإسناد جهود القاهرة لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف.
مدبولى: إيقاف بطاقات تموين وخبز وأسمدة لـ53 ألف حالة تعدت على أراضى زراعية
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن زيارته لمحافظة الفيوم، تضمنت تفقد أهم المشروعات التنموية التى تخص المواطن المصرى، ومنها افتتاح مركز السيطرة .
وتابع فى تصريحات صحفية عقب انتهاء الجولة التفقدية، إنه تم تفقد معرض المنتجات بمحافظة الفيوم، وتسويق المنتجات .
رئيس الوزراء: توجيه رئاسي بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومُرافقوه، بتفقُد معرض "أيادي مصر" لدعم الحرف التراثية واليدوية، وذلك خلال زيارته لمحافظة الفيوم اليوم.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ذلك المعرض المُهم يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لا سيما الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات؛ نظرًا لدورها الحيوي في دفع عجلة التنمية، ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل.
رئيس الوزراء يوجه بنزول فرق تفتيش للتأكد من استمرار البيع بالسعر المعلن
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح المعرض الدائم للسلع الغذائية بمدينة "الفيوم"، وذلك ضمن جولته التي قام بها اليوم بمحافظة الفيوم لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية، ويرافقه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ.
بعثة مصر فى جنيف وممثلو 71 دولة يطلقون نداءً دولياً حول الوضع الإنسانى فى غزة
في إطار تكثيف التحركات في جنيف للتصدي للانتهاكات الجسيمة والمروعة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، شارك السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف، في مؤتمر صحفي مشترك، مع سفراء وممثلي 71 بعثة في جنيف، لإطلاق نداء دولي حول الوضع الإنساني في غزة يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وزارة التعليم: بدء تسجيل بيانات المرشحين للعمل بامتحانات الثانوية العامة 2024
أرسلت وزارة التربية والتعليم
والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن ️فتح باب التسجيل الإلكتروني لأعمال امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 (رئيس لجنة سير - مراقب أول) اعتباراً من غدا الأحد الموافق 12/11/2023.
أمطار رعدية غدا بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة.. والصغرى بالعاصمة 20 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد
الجوية أن يشهد غدا الأحد، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
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