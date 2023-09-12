العاصفة دانيال .. تعرف على الأدعية المستحبة وقت سقوط الأمطار

-اللهم صيباً نافعاً اللهم صيباً هنيئاً

-اللهم إسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً

-اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به

-الدعاء بعد نزول المطر " مُطرنا بفضل الله ورحمته "

-اللهم اكرمنا واسترنا وارزقنا واحفظنا يا رب العالمين

-اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا واموت المسلمين اللهم امين.

وعلى جانب آخر، تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا نشاط رياح على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على الوجه البحرى ، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 29 درجة.

ويذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.