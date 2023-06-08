اليوم السابع
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دعاء المطر.. اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وما أرسلت به

الخميس، 08 يونيو 2023 08:53 م
دعاء المطر.. اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وما أرسلت به سقوط أمطار
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت منذ قليل القاهرة الكبرى والجيزة سقوط أمطار غزيرة وكذلك عدد من محافظات الجمهورية، حيث أعلنت هيئة الأرصاد انتشار مثف للسحب الرعدية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة التى تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

 

وخلال السطور التالية ينشر اليوم السابع أبرز الأدعية المستحب ترديدها مع سقوط الأمطار. 

 

-اللهم صيباً نافعاً اللهم صيباً هنيئاً

-اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً

-اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به

-الدعاء بعد نزول المطر " مُطرنا بفضل الله ورحمته "

-اللهم اكرمنا واسترنا وارزقنا واحفظنا يا رب العالمين

-اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وأموات المسلمين اللهم آمين.


دعاء المطر

سقوط الامطار

برق ورعد

تساقط امطار



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