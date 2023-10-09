أخبار 24 ساعة.. حصول 500 طالب مصري على الدرجات النهائية فى اختبارات ACT

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:-
وزير التعليم يشيد بحصول 500 طالب مصري على الدرجات النهائية فى اختبارات ACT
وزير الصحة يطلق حملة للانتهاء من قوائم الانتظار بالغربية خلال 3 أسابيع
290 ألفا و763 خدمة.. وزارة الصحة تعلن التقرير اليومى لحملة "100 يوم صحة"
وزير الصحة يستقبل مدير عام منظمة الصحة العالمية بمطار القاهرة الدولى
وزيرة البيئة خلال جولة لها بالشرقية تشكر مواطنا أخمد حريق مخلفات.. صور
وزيرة البيئة تجتمع مع قيادات الوزارة لمتابعة تنفيذ منظومة الحد من تلوث الهواء
وزير التعليم يستقبل مدير عام منظمة الإيسيسكو لبحث التعاون في بناء قدرات المعلمين
وزير الصحة يتفقد موقع إنشاء مستشفيى طنطا العام والأورام ويوجه بتذليل المعوقات
وزير الصحة يوجه بتوفير كل ما يلزم لإنهاء قوائم الانتظار بمستشفى قلب المحلة
وزير العمل يلتقى مديري المديريات ويوجه بحصر وتدريب ذوى الهمم لدمجهم بسوق العمل
وزير التعليم العالي يلتقي المدير العام لمنظمة الإيسيسكو لبحث مستجدات الشراكة
الرعاية الصحية: ندرس برنامج توأمة مع مستشفى أطفال بأستراليا للارتقاء بالخدمات
شركة نقل الكهرباء توقع عقدا لتدعيم تغذية مشروع الدلتا الجديدة بـ124 مليون جنيه
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة