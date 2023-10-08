اليوم السابع
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وزير الصحة يستقبل مدير عام منظمة الصحة العالمية بمطار القاهرة الدولى

الأحد، 08 أكتوبر 2023 08:32 م
وزير الصحة يستقبل مدير عام منظمة الصحة العالمية بمطار القاهرة الدولى لقاء وزير الصحة مع مدير المنظمة
كتب: وليد عبدالسلام

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استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مساء اليوم الأحد، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بمطار القاهرة الدولي في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام.

 جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المنظري مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان،  أن الوزير أعرب عن ترحيبه بزيارة الدكتور تيدروس أدهانوم لمصر، لحضور في فعاليات الدورة الـ 70 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، بمنظمة الصحة العالمية.

وتابع عبدالغفار أنه من المقرر أن تبدأ اللجنة الإقليمية فعالياتها غدا الإثنين، وتستمر حتى 12 من شهر أكتوبر الجاري، بحضور وزراء الصحة، ومسئولي الدول الأعضاء بإقليم شرق المتوسط، وكذلك ممثلو المنظمات العالمية والإقليمية.


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مطار القاهره



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