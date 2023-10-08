وزيرة البيئة خلال جولة لها بالشرقية تشكر مواطنا أخمد حريق مخلفات.. صور

كتبت منال العيسوي

استكملت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جولتها المفاجئة بمحافظات منظومة قش الأرز، بالتوجه إلى محافظة الشرقية، لتفقد سير العمل بمحاور منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

وقد تفقدت الوزيرة عدد من المواقع بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، حيث رصدت قيام أحد المواطنين بإطفاء حريق اشتعال ذاتى للمخلفات، وعلى الفور توقفت الوزيرة وقدمت جزيل الشكر له على مبادرته بإطفاء الحريق إيمانا منه بالضرر البالغ من الانبعاثات الناتجة عنه على الصحة والبيئة.

ولفتت الوزيرة إلى دور المواطنين فى تيسير تنفيذ الاجراءات اللازمة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، من خلال عدم حرق المخلفات الزراعية أو البلدية والتخلص منها بالطرق الآمنة، للاستفادة منها بدلا من التأثير السلبى لحرقها على البيئة والصحة، ونشر النماذج الإيجابية بين المواطنين فى التصدى للمخالفات البيئية التى تؤثر علينا جميعا دون تمييز.

وفى سياق متصل، تواصلت وزيرة البيئة مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، للتنسيق لتيسير اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المخالفين، ووجهت له الشكر على الدعم المقدم منه لتذليل العقبات والتحديات فى تنفيذ المنظومة.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالتواصل الفورى مع الدفاع المدنى ومديرية الزراعة للسيطرة على حريقين لمخلفات زراعية بطريق العامرية ببلبيس، وذلك خلال جولتها المفاجئة لعدد من محاور منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

وقد شددت وزيرة البيئة على الرصد والتعامل الفورى مع الحرائق بالتعاون مع مديريات الزراعة بمحافظات المنظومة، تبعا للبرتوكول الموقع بين الجانبين بشأن اجراءات الحد من حرق قش الأرز، وتحرير محاضر للمخالفين.