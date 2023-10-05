محافظ بنى سويف يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى احتفالا بنصر أكتوبر

بنى سويف هانى فتحى

قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف "اليوم"بوضع إكليل الزهور على النُصب التذكاري للشهداء بحديقة الشلال بمدينة بني سويف، وذلك برفقة: اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن ، العميد أركان حرب محمد سمير عمار المستشار العسكرى للمحافظة .

وقرأ المحافظ الفاتحة ترحما على أرواح شهداء الوطن الأبرار من أبناء مصر المخلصين، تلاها عزف سلام الشهيد والنشيد الوطني بمصاحبة عزف الموسيقات النحاسية ووسط ترديد الأغاني الوطنية والأعلام ابتهاجاً بمرور 50 عاما على ذكرى نصر أكتوبر ، وذلك في حضور: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، العميد طيار أركان حرب علاء عبد الجواد قائد قاعدة بني سويف الجوية، اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد، ،ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية

وبعد الانتهاء من مراسم وضع أكليل الزهور ، تقدم المحافظ بالتهنئة للقيادة السياسية وقواتنا المسلحة بذكرى نصر اكتوبر الذي أعاد للأمة المصرية والأمة العربية عزتها وكرامتها، وفتحت الآفاق أمام الوطن لخوض معارك أخرى في مقدمتها معركة التنمية والنهوض بالوطن في كل القطاعات والمجالات بسواعد وعقول أبنائها الذين يستلهمون من ذكرى أكتوبر روح النصر والإصرار والعزيمة والانتماء لتراب هذا الوطن لمواصلة الكفاح والعمل والجد لتحقيق الرخاء لوطننا ضمن جهود القيادة السياسية والدولة بأجهزتها والحكومة بأدواتها وإمكاناتها في إطار رؤية مصر للتنمية الشاملة 2030

وتوجه المحافظ بالتهنئة لشعب بني سويف بذكرى السادس من أكتوبر 73، التي كانت ومازالت وستظل علامة فارقة في تاريخ الأمة العربية والتاريخ المصري الحديث، خاصة على الصعيدين العسكري والسياسي، سطرت خلالها قواتنا المسلحة ملحمة تاريخية وكانت حدثاُ استثنائياً فى تاريخ مصر والعالم العربي، استعادت خلالها أمتنا المصرية و العربية العزة والكرامة، مؤكدا على أهمية استلهام روح وعزيمة نصر أكتوبر لمواصلة المسيرة، وان تكون ذكرى هذا الإنجاز حاضرة في نفوسنا ووجداننا ، لتكون محفزاً ودافعاً للسير الى الأمام في طريق التنمية والبناء ،منوها أنه يجرى الإعداد والتجهيز لفعالية كبرى إحياء لتلك الذكرى خلال الأيام القليلة المقبلة

كما بعث المحافظ برسالة إعزاز وتقدير وإجلال لأرواح شهدائنا الأبرار من قواتنا المسلحة والشرطة الباسلة الذين قدموا ومازالوا يجودون بكل غال ونفيس لرفعة الوطن وتحقيق أمنه واستقراره، خاصة وأن مصر تخوض معركة أخرى لا تقل عن سابق معاركها الوطنية، بجانب الحرب ضد الإرهاب لاقتلاع جذوره والذي يسعى للنيل من أمن واستقرار مصرنا الغالية، وغيرها من التحديات التي تتطلب مزيداً من التكاتف والوحدة والانتماء وذلك تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.