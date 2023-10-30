حصاد الوزارات.. التعليم: امتحان أكتوبر لصفوف النقل زمنه حصة دراسية حسب جدول الاختبار

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
المديريات التعليمية: وضع أسئلة امتحان الشهر من معلم المادة وبإشراف الموجه
الهجرة تعلن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج (إنفوجراف)
التعليم: امتحان شهر أكتوبر لصفوف النقل زمنه حصة دراسية حسب جدول الاختبار
وزيرة الهجرة تعلن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج
وزارة التعليم تبدأ أول تقييم للطلاب بالعام الدراسى الجديد بعقد اختبار شهر أكتوبر
وزارة الصحة: السمنة تسبب الإصابة بالعديد من الأمراض أهمها القلب والسرطان
وزير الرى: مصر حريصة على التعاون مع مختلف الدول الأفريقية
وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكولات تعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية
وزير الرى يلتقى المبعوث الهولندي الخاص للمياه
وزارة التعليم العالي: إدراج 28 جامعة مصرية ضمن تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية
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