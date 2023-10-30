التضامن: برامج توعوية لحماية الشباب من المخدرات بالمناطق بديلة العشوائيات

الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة الإدمان

ويأتى ذلك فى إطار رؤية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق فى السعى نحو خلق مجتمعات جديدة آمنة رافضة لتعاطى المخدرات، يتمتع أفرادها بالوعى والمعرفة والمهارات الحياتية التى تمكنهم من مواجهة مخاطر المخدرات، بما يسهم فى تعزيز أساليب الحياة الصحية من خلال مبادرات فعالة وشاملة ومستندة إلى أدلة علمية لخفض الطلب على المخدرات تستهدف تشجيع المبادرات الاجتماعية والعمل التطوعى وزيادة حجم المشاركة المجتمعية للقاطنين بالمناطق المطورة فى إدارة مجتمعهم الجديد والحفاظ على مقدراته، مع الاستفادة بما تحقق من إنجازات فى البنية المتطورة لهذه المناطق السكنية الجديدة، بما يضمن الاستدامة الذاتية.

واستعرض الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى جهود الصندوق فى المناطق المطورة " بديلة العشوائيات، مثل " حى الأسمرات وحدائق أكتوبر والمحروسة، وروضة السيدة واسطبل عنتر وبشاير الخير بمحافظة الإسكندرية وحى الضواحى بمحافظة بورسعيد والمناطق المجاورة " اسطبل عنتر، صبحى حسين، عزبة خير الله – كرموز، وغيط العنب " كما أنه جارى الإعداد للتشغيل التجريبى للبرنامج فى مناطق "الخيالة، المنيا المطورة، روضة السودان، معًا "، وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات".

وأوضح "عمرو عثمان"، انه جارى تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعى بين قاطنى المناطق السكنية الجديدة " بديلة العشوائيات وأيضا المناطق المجاورة وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطى المخدرات، وكذلك تعزيز الوعى والتثقيف الأسرى، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وأن هذه التدخلات تعتمد على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع الأسر المقيمة فى هذه المناطق، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة فى جهود التوعية بخطورة القضية، وانه على مدار العام الماضى 2022 تم تنفيذ ما يقرب من " 170 ألف "زيارة منزلية استهدفت الأسر المقيمة فى المناطق المطورة وأيضا المناطق المجاورة، بمتوسط عدد 2 زيارة إلى 3 زيارات لكل أسرة على مدار العام بهدف تعزيز الوعى والتثقيف الأسرى بما يكفل تمكين الأسر بهذه المناطق من مواجهة مشكلة المخدرات وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطى، وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات "الخط الساخن 16023" على مستوى المشورة والدعم النفسى والعلاج والتأهيل، وحث مرضى الإدمان منهم على التقدم للعلاج المجانى الذى يقدمه الصندوق فى عيادته المتواجدة بهذه المناطق أو بمراكزه العلاجية التابعة، كما أنه تم اختيار 220 كادر من أبناء المناطق المطورة وبناء قدراتهم كمتطوعين وقيادات طبيعية تقوم بتنفيذ أنشطة الوقاية ونشر رسائل التوعية داخل تلك المناطق.

كما نفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق 200 جلسة توعوية للأسر والسيدات بهذه المناطق على مدار العام الماضى شارك فيها 1500 أسرة بهدف تعزيز الوعى والتثقيف الأسرى لمواجهة مشكلة المخدرات وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر لتعاطى المواد المخدرة، وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات "الخط الساخن 16023" كما تم تنفيذ أنشطة رياضية ضمن حملة " أنت أقوى من المخدرات " بمشاركة 40 فريق من شباب المناطق المطورة بجانب افتتاح 6 عيادات تابعة للخط الساخن "16023" لاستقبال طالبى الخدمات العلاجية، بهذه المناطق المطورة وتقديم المشورة وإحالة المرضى لتلقى العلاج فى المراكز التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 28 مركز علاجى فى 17 محافظة حتى الآن بجانب الاعداد لافتتاح مراكز علاجية جديدة قريبا، مع وضع برنامج عمل للفريق العلاجى بالخط الساخن داخل العيادات والتى يتواجد بها بشكل يومى عدد من الأخصائيين النفسيين المؤهلين لهذا الغرض وقدمت هذه العيادات الخدمات لـ 18 ألف مريض إدمان " مرضى جدد ومتابعة "خدمة علاجية لطالبى خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان وتمثلت الخدمات فى "خدمات المشورة، الدعم النفسى، والعلاج والتأهيل للمتعافين لمنع الانتكاسة "،وتم تقديم الخدمات العلاجية مجانًا وفى سرية تامة

أيضا تنفيذ برنامج المهارات الحياتية الإيجابية وسلسلة من ورش الحكى والأنشطة الفنية التى يتم من خلالها نشر رسائل التوعية بشكل جذاب، بمشاركة ما يقرب من "6000 "طفل، وأيضا الاهتمام بالنشء والشباب من خلال تنفيذ برنامج "اختار حياتك" للوقاية من المخدرات بالمدارس المتواجدة بالمناطق المستهدفة، إضافة إلى تنفيذ سلسلة من الأنشطة الفنية والرياضية والاجتماعية بهدف تعزيز القيم الثقافية الإيجابية والرد على المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالمخدرات، كذلك تنفيذ عدد" 25 "إعلان طرق بأماكن مميزة بالمناطق المطورة الجديدة للتوعية والتعريف بخدمات علاج الإدمان، وطباعة عدد من المطويات والمنشورات الوقائية، وتوزيعها على المستفيدين ببرامج الوقاية والعلاج.