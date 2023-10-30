وزارة التعليم تبدأ أول تقييم للطلاب بالعام الدراسى الجديد بعقد اختبار شهر أكتوبر

كتب محمود طه حسين

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراء أول تقييم للطلاب بالعام الدراسي الجديد، حيث يتم عقد 3 اختبارات بالترم الأول الأول الأسبوع الجارى والاختبار الثانى نهاية نوفمبر المقبل ثم امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول، على أن تعقد 3 اختبارات بالفصل الدراسي الثاني بواقع 6 اختبارات بالعام الدراسي بأكمله.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم البدء فى عقد اختبار شهر أكتوبر لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى، حيث أعلنت المديريات والإدارات التعليمية جاهزيتها لتقييم الطلاب خلال شهر أكتوبر الجارى، موضحا أن الاختبار يكون علي مستوي المدارس تحت إشراف التوجيه الفنية للمواد فى الإدارات التعليمية علي أن يكون الاختبار فيما تم تدريسه من منهج شهر أكتوبر و تعلن الإدارات التعليمية جداول الامتحانات للمدارس، ويعقد الاختبار خلال اليوم الدراسى وتكون اختبارات قصيرة تقيس فهم نواتج التعلم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواصفة الورقة الامتحانية للاختبارات الشهرية للصفين الأول والثاني الثانوي لعدة مواد دراسية تشمل الفيزياء والكيمياء والاحياء، لاختبارات شهري أكتوبر ونوفمبر، موضحة أن الضوابط العامة للورقة الامتحانية، تتضمن 10 أسئلة إجبارية لكل سؤال درجة واحدة، و من الإجابة على الورقة الامتحانية 30 دقيقة شاملة الإجابة ووقت المراجعة، على أن تتضمن الأسئلة الموضوعية والاختيارية، موضحة أن عدد المفردات 8 مفردات 1 درجة لكل مفردة بواقع 8 درجات، والأسئلة المقالية القصيرة وتشمل الشرح الوصف السبب، ماذا يحدث لو عبارة عن مسألة" 2 مفردة بواقع درجة لكل مفردة باجمالى درجتان.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا تتضمن الورقة الامتحانية المعلومات والأنشطة الإثرائية وكل ما يندرج تحت عنوان ( مزيد من المعرفة) ، مضيفة أن أسئلة امتحان شهر أكتوبر توضع نهاية حتى الأسبوع الرابع طبقا لتوزيع المنهج، أما امتحان شهر نوفمبر حتى نهاية الأسبوع الثامن طبقا لتوزيع المنهج المعتمد المرسل إلى المديريات التعليمية والموجهين.

فيما أوضحت الوزارة، أن تقييم الطلاب بالشهادتين الإعدادية والثانوية العامة يتم وفق اختبارات تعقد نهاية الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسى الثانى لطلبة الصف الثالث الإعدادي، وامتحان موحد نهاية العام الدراسى لطلاب الثانوية العامة " الصف الثالث الثانوي" مشددة على أنه لا اختبارات شهر لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وتعقد اختبارات الشهر لطلاب النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي.