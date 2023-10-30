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وزارة الصحة: السمنة تسبب الإصابة بالعديد من الأمراض أهمها القلب والسرطان

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 05:00 ص
وزارة الصحة: السمنة تسبب الإصابة بالعديد من الأمراض أهمها القلب والسرطان وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن السمنة تسبب الإصابة بالعديد من الأمراض، والتى تتضمن أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكرى وغيرها.
 
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بالقضاء على السمنة، ضمن  توجه الوزارة للمفهوم الأعم للصحة كحالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا لا مجرد انعدام المرض أو العجز بحسب تعريف  منظمة الصحة العالمية، خاصة بين الأطفال والمراهقين.
 
وأضاف أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين الجهات والمنظمات المعنية للعمل من خلال برنامج وطني للصحة العامة والقضاء على السمنة عن طريق تعزيز نظام ترصد قوي لفحص الأطفال والكشف المبكر عن السمنة وزيادة الوعي العام بالغذاء الصحي والنشاط البدني وخطورة البدانة، والتوعية بأهمية زيادة معدلات الرضاعة الطبيعية خلال السنة الأولى من حياة، فضلاً عن وضع معايير وأنظمة وتشريعات غذائية تمكن من تطبيق توصيات منظمة الصحة العالمية، للقضاء على السمنة بحلول عام 2030.
 






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