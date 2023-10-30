وزير الرى: مصر حريصة على التعاون مع مختلف الدول الأفريقية

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فرانسيسكو كاتالان وزير الثروة السمكية والموارد المائية بدولة غينيا الاستوائية، على هامش اسبوع القاهرة للمياه.

وأكد سويلم على دعم مصر الدائم لجمهورية غينيا الاستوائية فى مختلف مجالات إدارة المياه فى ظل حرص مصر على تعزيز التعاون مع مختلف الدول الأفريقية خاصة خلال رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو).

وأضاف أنه فى ضوء ما تواجهه العديد من البلدان الأفريقية من ضعف الاستثمارات فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية والتى تؤثر سلبا على قطاع المياه، فقد أطلقت مصر مبادرة AWARe بالتعاون مع منظمة الارصاد العالمية خلال مؤتمر COP27 والتى تهدف لتوفير التمويل اللازم للتعامل مع تحديات المياه والمناخ وتوفير التدريب اللازم للمتخصصين فى مجال المياه للتعامل مع تغير المناخ، متوجها بالدعوة لدولة غينيا الاستوائية لدعم هذه المبادرة الهامة.