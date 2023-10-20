مدير "الطب البيطرى" بكفر الشيخ: مجازر دسوق وقلين جاهزة لمولد الدسوقى

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أنه بناء على تكليف اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، وفى إطار استعداد محافظة كفر الشيخ للاحتفال ب مولد سيدى إبراهيم الدسوقي ، أن المجازر بنطاق إدارات دسوق وقلين، جاهزة لاستقبال المذبوحات المتوقع زيادتها خلال فترة الاحتفال، ومدى توافر جميع مستلزمات العمل بالمجازر، وأنه تفقدها، موجهاً بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة التعليمات والمتابعة الدائمة.

وتابع بشار، لـ"اليوم السابع"، أن مراكز ومدن المحافظة تشهد حملات على الأسواق والمحال التجارية والمجازر، للتأكد من سلامة اللحوم، والتأكد من صلاحيتها، وآخر تلك الحملات تم ضبط 70 كجم قطع دواجن، وسجق غير صالحة للاستهلاك الآدمي ببندر مطوبس، وضبط 31 صنفا دوائيا بإجمالي عدد 384 عبوة أدوية بيطرية ما بين محظورة ومنتهية الصلاحية وبدون بيانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.