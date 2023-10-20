اليوم السابع
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توافد المواطنين على مولد الدسوقى بكفر الشيخ.. وصلاة غائب على شهداء فلسطين

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 10:41 م
توافد المواطنين على مولد الدسوقى بكفر الشيخ.. وصلاة غائب على شهداء فلسطين صلاة الغائب على شهداء غزة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تشهد مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، توافد المريدين لزيارة مقام العارف بالله الدسوقي، كبداية مولد الدسوقي، حتى الليلة الختامية يوم الخميس المقبل، لتبدأ بعدها المحافظة الاستعدادات للاحتفال بالعيد القومي، الموافق 4 نوفمبر المقبل.

وفى سياق منفصل، أدى المواطنين أداء صلاة الغائب بمساجد كفر الشيخ على شهداء فلسطين بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

 وأكد محمد عبدالله، من مريدي الدسوقي، أن مولد الدسوقي يقام في شهر أكتوبر الميلادي، ويشهده مايقارب من مليوني شخص من المحافظات المصرية وعدد من الدول العربية والاسلامية، ومن أبرز مظاهر الاحتفال، يمتطي خليفة المقام الإبراهيمي حصانًا، ويُزف به في معظم شوارع دسوق بعد صلاة العصر في اليوم الختامي، ويستمر الاحتفال أسبوعاً للاحتفال، مؤكداً أن مدينة دسوق وقتها تتزين لاستقبال المولد الكبير، ويكثر وقتها الإقبال على منتجات دسوق من الفسيخ والأسماك المملحة والحمص والمسليات وغيرهم، والإقبال على شراء السبح، وغيرها من المعروضات بميدان الدسوقي.

أاء صلاة الغائب على شهداء غزة
صلاة الغائب على شهداء غزة

 

أداء صلاة الغائب بمسجد العارف بالله الدسوقي
أداء صلاة الغائب بمسجد العارف بالله الدسوقي

 

التواجد بمسجد العارف بالله الدسوقي اليوم الجمعة
التواجد بمسجد العارف بالله الدسوقي اليوم الجمعة

 

تواجد عدد كبير بمسجد الدسوقي
تواجد عدد كبير بمسجد الدسوقي

 







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