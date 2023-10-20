قطع المياه عن مدينة جمصة وأجزاء من بلقاس غدا بسبب أعمال صيانة

الدقهلية شريف الديب

تشهد عدد من المدن والقري بمحافظة الدقهلية، قطع فى المياه، غدا السبت وفقا لما أعلنته شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية؛ وذلك بداية من الساعة 10 صباحًا، وحتى الساعة 6 مساءً، عن المناطق التالية: جمصة بالكامل، والمنطقة الصناعية، والسجن العمومى، والأمن المركزى، وبعض قرى بلقاس (زيان - والسلسول).

وذلك لقيام الشركة بتنفيذ أعمال صيانة على خط قطر 600 مم زهر مرن بخط جمصة داخل رافع مياه عثمان.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين خلال فترة الانقطاع.

كما وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، رؤساء مدينة جمصة وبلقاس، بمتابعة اعمال الصيانه، وتذليل اي عقبات لضمان سرعة عودة الخدمة مرة أخري للمواطنين فى اسرع وقت.