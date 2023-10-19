شركة مياه الأقصر تعلن انقطاع المياه عن مدينة القرنة غداً

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، بقيادة العميد مهندس سالم أحمد السيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، عن انقطاع المياه بمناطق (القرنة الجديدة - القبارى - الرواجح - السيول) غداً الجمعة 20 أكتوبر من الساعة 3 عصراً إلى الساعة 2 صباحا، وذلك لأعمال تعديل خطوط الصرف الصحي المتعارضة مع محور شمال.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، فى بيان صحفى، بكافة المواطنين سرعة التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن 125 في حالة الطوارئ، كما توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب، عبر التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام التالية: (125 من أى هاتف - 0952282406 - 0952284116 – 01147999752)، وذلك فى حالة الطوارئ.

وكان قد إجتمع العميد مهندس سالم أحمد السيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، مع مسؤولي شركة المقاولون العرب برئاسة الشركة القابضة، وذلك بهدف مناقشة أعمال مشروع الصرف الصحى المتكامل لخدمة القرى المحرومة بصعيد مصر والذى يغطى حوالى 10 قرى بمحافظة الأقصر.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، إن مشروع الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر بمحافظة الأقصر، يخدم قرى مدن إسنا والطود، وهو أحد البرامج التي يمولها بنك التنمية الأفريقي بقيمة 108 مليون يورو، حيث إن البرنامج يهدف إلى إدخال خدمة الصرف الصحي لـ10 قرى ونسبة 10% من توابعها بمحافظة الأقصر، وذلك بإجمالى عدد سكان حوالى (210) ألف نسمة، بعدد 2 تجمع قروي وهما (الكيمان - الدبابية ) تتضمن 8 قرى بمركز إسنا (أصفون - الدبايبة - الشغب - الغريرة - المعلا- طفنيس - كيمان المطاعنة - توماس 3)، بالإضافة إلى قريتين بمركز الطود (العديسات بحري -العديسات قبلي)، من خلال تنفيذ ما لا يقل عن 22 ألف وصلة منزلية وتوصيلها بنظام صرف صحى متكامل ومن المقرر انتهاء المشروع خلال 18 شهراً من تاريخ بدئه.