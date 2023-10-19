رئيس جامعة حلوان يؤكد الاصطفاف خلف القيادة السياسية لدعم القضية الفلسطينية

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، تأييده لموقف الدولة المصرية والاصطفاف مع القيادة السياسية، في كل الإجراءات والتدابير التي تتخذها، دعما للقضية الفلسطينية وحماية سيادة الدولة المصرية.

وأعرب رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية، حيث أعلنت جامعة حلوان حالة الحداد وتنكيس أعلام الجامعة حدادًا على أرواح الضحايا فى غزة، تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.