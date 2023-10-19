اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 أكتوبر 2023 10:09 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جامعة حلوان يؤكد الاصطفاف خلف القيادة السياسية لدعم القضية الفلسطينية

الخميس، 19 أكتوبر 2023 09:01 ص
رئيس جامعة حلوان يؤكد الاصطفاف خلف القيادة السياسية لدعم القضية الفلسطينية جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، تأييده لموقف الدولة المصرية والاصطفاف مع القيادة السياسية، في كل الإجراءات والتدابير التي تتخذها، دعما للقضية الفلسطينية وحماية سيادة الدولة المصرية.

وأعرب رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية، حيث أعلنت جامعة حلوان حالة الحداد وتنكيس أعلام الجامعة حدادًا على أرواح الضحايا فى غزة، تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

 







التعليم العالى

اخبار مصر

جامعة حلوان

تنكيس الاعلام

السيسى



الموضوعات المتعلقة

كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان تنظم ندوة حول الميثاق الأخلاقى للطالب الجامعى

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 11:06 ص

رئيس جامعة حلوان يجتمع مع وفد من جامعتى نانجينج وشانجان الصينيتين وهيئة المنح لبحث آليات التعاون

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 09:19 ص

تفاصيل خدمات مركز اللغات للأغراض المتخصصة بجامعة حلوان لتنمية مهارات الطلاب

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 05:00 ص

جامعة حلوان تُطلق مبادرة "طالب بس حريف" لتأهيل الطلاب للوظائف المهنية

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 11:16 ص

رئيس جامعة حلوان يتفقد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لمتابعة انتظام الدراسة

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 12:35 م

جامعة حلوان تعلن بدء دورة معادلة اللغة الفرنسية بمركز اللغات للأغراض المتخصصة

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 10:30 ص

رئيس جامعة حلوان: تقديم الدعم الكامل لبناء خريج يواكب احتياجات سوق العمل

الأحد، 15 أكتوبر 2023 09:34 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة