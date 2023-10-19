جوتيريش يجرى مشاورات فى القاهرة اليوم.. ومسئول فلسطينى: زيارة وشيكة لمعبر رفح

كتب أحمد جمعة

وصل الأمين العام أنطونيو جوتيريش القاهرة، اليوم، الخميس، للتحاور مع القيادة المصرية، وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن مكتبه سيشارك مع الصحفيين المزيد عن التفاصيل بشأن تحركات ولقاءات الأمين العام في القاهرة في الوقت المناسب.

فيما أكد مسؤول فلسطيني لوسائل إعلام محلية في غزة، اليوم، أن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يخطط لزيارة معبر رفح، غدا، للإعلان عن الخطة الأممية لإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وكان مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة الطارئة قد أعلن أمس أنه سيتوجه إلى منطقة الشرق الأوسط لمحاولة المساعدة في المحادثات الدائرة بشأن ضمان الوصول الإنساني إلى قطاع غزة.

وقال إن زيارته للمنطقة ستكون أيضا لإبداء تضامنه وتقديره للشجاعة الفائقة لآلاف عاملي الإغاثة الذين يواصلون عملهم في ظل الظروف الصعبة في غزة والضفة الغربية.

إلى ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة، الخميس، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب المجازر وإبادة العوائل الفلسطينية وتدمير للأحياء السكنية والبنية التحتية، مشيرا إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 3785 شهيدا منهم 1524 طفلا و1000 سيدة و 120 مسن، إضافة لإصابة 12493 اخرين بجراح مختلفة منهم 3983 طفلا و 3300 سيدة.

ولفت القدرة إلى أن انتهاكات الإسرائيلية بحق المنظومة الصحية أدى الى استشهاد 44 من الطواقم الطبية و إصابة 70 اخرين، موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 23 سيارة اسعاف وخروجها عن الخدمة بعد تدميرها بالكامل.

وأشارت إلى خروج 4 مستشفيات عن الخدمة بسبب الاستهداف المباشر وهي مستشفيات بيت حانون والدرة والكرامة والعيون الدولي، لافتا إلى أن مستشفيات قطاع غزة تعاني من ارتفاع نسبة إشغال الاسرة إلى 150 % والحرجي والمرضى يفترشون الأرض وممرات الأقسام.