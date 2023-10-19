شباب التحالف الوطنى يواصلون لليوم الثانى اعتصامهم أمام بوابة معبر رفح

واصل شباب التحالف الوطني للعمل الأهلى والتنموى، اعتصامهم أمام بوابة معبر رفح لليوم الثانى على التوالى رافعين شعار "مرابطون حتى الإغاثة".

وقضي الشباب ليلتهم في الساحة المقابلة لبوابة المعبر بعد وصولهم أمس من كل المحافظات، كما تواصل توقف الشاحنات التابعة للتحالف الوطني أمام بوابة المعبر في إنتظار الدخول وعددها 106 شاحنة.

وكان شباب التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أعلنوا أمس اعتصامهم أمام بوابة معبر رفح من الجانب المصرى ووقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى الشقيق وتأييد مواقف الرئيس السيسى تجاه القضية الفلسطينية، وتفوض الرئيس السيسى فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومى المصرى.

واستهل شباب التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، الاعتصام بهتاف "مرابطون حتى الإغاثة"، أعقبه افتراش الشباب الأرض امام بوابة المعبر مطالبين بدخول مواد الإغاثة لقطاع غزة.

وأدى شباب التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، صلاة الظهر والعصر جمع تقصير وصلاة الغائب على أرواح شهداء غزة.

وكان التحالف الوطنى طالب بجميع كياناته بضرورة فتح ممرات آمنة فورًا، تلبية لنداءات الاستغاثة التى أطلقتها الدول والمنظمات لإيصال الغذاء والدواء للمدنيين العزل المحاصرين فى غزة، مؤكدا دخوله فى اعتصام مفتوح أمام معبر رفح حتى يتم فتح المعبر لدخول المساعدات بشكلٍ فورى وعاجل.

وأدان التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى بقصفها مستشفى الأهلى المعمدانى فى غزة، والذى أدى لوفاة المئات من المدنيين، من بينهم أطفال ونساء وجرحى ومصابين.

وعبر التحالف الوطنى عن استنكاره لعدم وقف الاحتلال الإسرائيلى هجماته المتواصلة ضد المدنيين رغم العديد من المناشدات الدولية وإصراره على اتباع سياسات العقاب الجماعى الغاشمة.