أمين عام الأمم المتحدة يشدد علي ضرورة تخفيف المعاناة الإنسانية فى غزة

كتبت: هند المغربي

شدد أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، علي ضرورة تخفيف المعاناة الإنسانية الهائلة في غزة من خلال وقف إنساني فوري لإطلاق النار في الشرق الأوسط.. وقال"الكثير من الأرواح ومصير المنطقة على المحك".

ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة قال جوتيريش، "أثناء زيارته لبكين للمشاركة في المنتدي الثالث لمبادرة الحزام والطريق، إن وقف إطلاق النار سيوفر وقتا ومساحة للسماح الفوري بدخول الإغاثة إلى قطاع غزة حيث تحشد وكالات الأمم المتحدة مساعداتها الإنسانية قرب معبر رفح المصري على الحدود مع غزة لتكون جاهزة لإدخال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها فور السماح بالوصول الإنساني إلى القطاع الذي لم تدخله أي مواد إغاثة منذ نحو عشرة أيام".

وكان أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أدان قصف مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، الذي أفادت التقارير الأولية بأنه أدى إلى مقتل المئات وأصاب الكثيرين بجراح، من بينهم نساء وأطفال، كما أدان الهجوم على مدرسة تابعة لوكالة الأونروا في وقت سابق اليوم في مخيم مغازي للاجئين في غزة، أدى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل.

وقدم الأمين العام، تعازيه الحارة لأسر الضحايا وأعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. وشدد على تمتع المستشفيات والعيادات والعاملين في المجال الطبي ومنشآت الأمم المتحدة، بالحماية بموجب القانون الدولي.