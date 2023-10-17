الأردن: قصف مستشفى المعمدانى تطور خطير ونحمل إسرائيل المسؤولية

كتب أحمد عرفة

أعلنت الأردن عن أن قصف مستشفى المعمداني تطور خطير ونحمل إسرائيل المسؤولية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة ألإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق، نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، مشاهد حية لمسيرات في عدد كبير من مناطق الضفة والقدس تنديدًا بقصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني بغزة.

وقال الإعلامي تامر حنفي، إن هذه الصور يبدو أنها من ميدان المنارة وسط مدينة رام الله، حيث يعبر المحتشدون عن غضب طال المنطقة العربية والمنطقة الإسلامية بأثرها جراء هذه العملية العسكرية على قطاع غزة.

وأضاف، أن كل أماكن العالم بها مشاهد تعبر عن التنديد والغضب وبها تفسيرات تؤدي إلى ما يطلق عليه حالة انفجار متوقعة، ويسعى الجميع إلى أن يلجم هذه الحالة من الانفلات القادمة إذا ما استمرّ الوضع على ما هو عليه.