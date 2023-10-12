اليوم السابع
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مؤسسة صناع الحياة تطلق حملة للتبرع بالدم لدعم الأشقاء الفلسطنيين

الخميس، 12 أكتوبر 2023 03:02 م
مؤسسة صناع الحياة تطلق حملة للتبرع بالدم لدعم الأشقاء الفلسطنيين حملات للتبرع بالدم لدعم الأشقاء الفلسطنيين
كتب سيد الخلفاوى

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أطلقت مؤسسة صناع الحياة، حملة للتبرع بالدم، لدعم الأشقاء الفلسطنيين، وشهدت الحملة إقبالا كبيرا من طلاب الجامعات.
 
وفى السياق ذاته، دعت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، يوم الخميس، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفاً عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.
 
وأكدت مصر على أن المسئولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم، أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن.
 

مؤسسة صناع الحياة

التبرع بالدم

فلسطين

حملة التبرع بالدم

دعم الفلسطنيين



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