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طوابير السائحين تنعش حركة السياحة بمعبد أبوسمبل بعد وصول 8000 أجنبى.. صور

الخميس، 12 أكتوبر 2023 12:41 م
طوابير السائحين تنعش حركة السياحة بمعبد أبوسمبل بعد وصول 8000 أجنبى.. صور طوابير السائحين تنعش حركة السياحة بمعبد أبوسمبل
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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فى مشهد مُبشر، شهد معبد أبوسمبل جنوب أسوان، اليوم، الخميس، انتعاشة سياحية كبيرة، بوصول آلاف السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية لزيارة الآثار المصرية جنوب البلاد.
 
وسجلت تذاكر الدخول لمعبد أبوسمبل فى الساعات الأولى من صباح اليوم فقط، دخول نحو 8000 سائح من مختلف الجنسيات الدولية والذين أتوا إلى المدينة السياحية بواسطة الحافلات السياحية البرية وعبر 4 رحلات طيران منهم شارتر سياحى قادم من أسبانيا مباشرة إلى مدينة أبوسمبل، بالإضافة إلى عودة المراكب السياحية لأول مرة عبر بحيرة السد العالى بعد توقفها منذ مارس الماضى.
 
وأكد الأثرى أحمد مسعود، مدير آثار أبوسمبل، لـ"اليوم السابع"، أن معابد أبوسمبل تشهد انتعاشة سياحية بالتزامن مع بداية الموسم السياحى الشتوى فى أسوان وكذلك استعداد آثار أبوسمبل للحدث الفريد الذى تشهده أبوسمبل يوم 22 أكتوبر الجارى بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد رمسيس الكبير، وهى الظاهرة الفلكية الفريدة التى جسدها القدماء المصريون قديماً وشاهدة على معجزات المصرى القديم وحضارة مصر.
الأفواج السياحية
الأفواج السياحية

السياح
السياح

حركة السياحة بأبوسمبل
حركة السياحة بأبوسمبل

دخول السائحين من البوابات
دخول السائحين من البوابات

دخول السائحين
دخول السائحين

طوابير السائحين
طوابير السائحين

طوابير السياحة أمام معبد نفرتارى بأبوسمبل
طوابير السياحة أمام معبد نفرتارى بأبوسمبل

طوابير السياحة
طوابير السياحة

 


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