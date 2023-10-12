10 معلومات عن تطوير المدينة الشبابية فى أسوان بتكلفة 216 مليون جنيه

أنهت وزارة الشباب والرياضة، أعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة المدينة الشبابية بمدينة أسوان ، وذلك لتكون جاهزة لاستقبال الوفود الشبابية ورحلات قطار الشباب التى تستضيفها أسوان خلال فترة الموسم السياحى الشتوى وأجازة نصف العام الدراسى.

ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن تطوير المدينة الشبابية بمدينة أسوان، تعرف عليهم:

1. تقع المدينة الشبابية فى مدينة أسوان بجوار ستاد أسوان الرياضى.

2. تم تطوير المدينة الشبابية لتكون فى أبهى صورها لاستقبال الوفود من رحلات الشباب المتنوعة على مدار العام.

3. المدينة الشبابية شهدت أعمال تطوير وتجميل ورفع الكفاءة على مساحة 2000 م2.

4. بلغت تكلفة التطوير نحو 208 مليون جنيه.

5. تم تحويل الغرف بإجمالى 104 غرفة لتستوعب 500 فرداً سواء غرف فردية أو مزدوجة أو جناح، على نفس مستوى الفنادق من التجهيزات.

6. بجانب تطوير المطبخ والمطعم بشكل متكامل ليستوعب 500 فرد.

7. تزويد المطبخ بشبكات تعمل بالغاز الطبيعى.

8. وجارى تطوير ورفع كفاءة المسرح الملحق بالمدينة الشبابية بتكلفة 8 مليون جنيه.

9. وتطوير معسكر العقاد القومى والذى سيشهد إقامة ملاعب وألعاب مائية.

10. وكذا تطوير ورفع كفاءة الصالة المغطاة وإنشاء مديرية الشباب والرياضة.



الأفواج الشبابية



الغرف الداخلية



المدينة الشبابية بأسوان



المطعم الداخلى



المطعم