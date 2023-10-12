تشكيل لجنتين لفحص طلبات المتقدمين للوظائف الإدارية والفنية بجامعة بنها الأهلية

القليوبية إبراهيم سالم

أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية بالعبور، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور سليمان مصطفى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، وعضوية كل من الدكتور شادي المشد المشرف على التحول الرقمي والحوكمة الذكية، وأحمد شاهين القائم بعمل مدير الشئون القانونية لفحص الطلبات المقدمة لشغل الوظائف "الإدارية، والفنية، ومدير عام الأمن، ونائب مدير الأمن"، وبيان مدى مطابقة الطلبات مع المعايير والضوابط التي قررتها الجامعة، وإجراء ترتيب المتقدمين حسب تطبيق هذه المعايير والضوابط.

كما تضمن القرار أيضاً تشكيل لجنة برئاسة الدكتور حسين المغربي مستشار مجلس الأمناء للتطوير الأكاديمي والجودة، وعضوية كل من الدكتور أشرف توفيق شمس الدين مستشار مجلس الأمناء للشئون القانونية، وسامية عبد الحميد القائم بعمل أمين عام جامعة بنها الأهلية، والدكتور محمد سعيد مستشار مجلس الأمناء للشئون الهندسية لاختيار مجموعة الوظائف الفنية، واعتماد أعمال اللجنة الأولى وإجراء المقابلات مع المتقدمين طبقا للشروط والضوابط المعلنة، على أن ترفع اللجنة نتائج أعمالها إلى مجلس الأمناء لاتخاذ اللازم.

وأكد الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس الأمناء، حرص الجامعة الأهلية على استكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية، مشيرا إلى أن جميع الوظائف المتاحة داخل الجامعة تكون من خلال الإعلان، ويتم تشكيل لجان لتقييم واختيار المتقدمين لشغل الوظائف طبقا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم.