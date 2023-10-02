فحص مستندات الطلاب المحولين من روسيا والسودان للالتحاق بجامعة بنها الأهلية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت جامعة بنها الأهلية بالعبور بمحافظة القليوبية، بدء استلام أصل المستندات للطلاب الذين تقدموا سابقاً للالتحاق بكليات جامعة بنها الأهلية والعائدين من السودان وروسيا، وذلك لفحصها ومراجعة استيفاء الشروط الواردة من المجلس الأعلى للجامعات.

وحددت الجامعة مجموعة من الشروط والقواعد والتي جاءت علي النحو التالي:

- طالب لم يجتاز (فصل دراسي - عام دراسي كامل) جامعة معتمدة يتم التحاقه بالفرقة الأولي.

- طالب السنة التحضيرية 2022/2023 من جامعة معتمدة يتم التحاقه بالفرقة الأولي.

- طالب مقيد بالفرقة الأولي 2022/2023 واجتاز بنجاح اختبار تحديد المستوى يتم التحاقه بالفرقة الثانية.

كما أنه سيتم تلقى الأوراق وفقاً للجدول الزمنى للتقديم وهو كالآتي:

- الأحد والاثنين 8 - 9 / 10 / 2023 (المحولين من روسيا).

- الثلاثاء والأربعاء والخميس 10 -11 - 12 / 10 / 2023 (المحولين من السودان).

أما عن الأوراق المطلوبة فهي:

- شهادة قيد الطالب موثقة من سفارة البلد المحول منها الطالب والخارجية المصرية.

- أصل الثانوية العامة أو بيان نجاح معتمد من وزارة التربية والتعليم.

- أصل شهادة التحركات حديثة حتى أول سبتمبر 2023.

- أصل المحتوى العلمي (إن وجد) مترجم باللغة الإنجليزية وموثق من الجامعة المحول منها الطالب، أو السفارة أو القنصلية التابعة للدولة المحول منها الطالب، أو الخارجية المصرية.

- بيان درجات (إن وجد) موثق من:

الجامعة المحول منها الطالب موثق من السفارة أو القنصلية التابعة للدولة المحول منها الطالب، أو الخارجية المصرية.

- صورة من جواز السفر وتأشيرات الدخول والخروج والاطلاع على أصل الجواز.

- صورة من البطاقة الشخصية (الطالب - ولى الأمر).

- 8 صورة شخصية مقاس 4 * 6.

مع العلم أنه لم تقبل الأوراق غير المستوفاة وغير المعتمدة.